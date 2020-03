Manaus entrará em Situação de Emergência por conta de confirmação do Covid-19

O prefeito Arthur Virgílio Neto vai decretar Situação de Emergência em Manaus diante da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus, o Covid-19, na capital amazonense, anunciada pelas equipes de vigilância epidemiológica municipal e estadual, nesta sexta-feira, 13/3. “Isso vai facilitar nossas tratativas com o Ministério da Saúde e no que seja necessário para nos prepararmos, efetivamente, para essa batalha”, disse o prefeito. O decreto já está em elaboração e será publicado no Diário Oficial do Município (DOM) dos próximos dias.

Entre as primeiras medidas anunciadas pelo prefeito, está a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas da Manaus Previdência, que deverá injetar cerca de R$ 13 milhões na economia local. “Levando em conta que as pessoas idosas tendem a ser mais vulneráveis a esse vírus, estamos antecipando o pagamento da primeira metade do décimo, de julho para o dia 24 de março, para que possam ter tranquilidade financeira para se prevenirem”, garantiu. A medida auxilia, ainda, nos efeitos da recessão econômica causada pela pandemia.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o prefeito também recomendou que se evite manifestações públicas que reúnam mais de cem pessoas. “Isso ajuda a evitar que se transmita o vírus de uma pessoa para outra”, explicou Arthur. “É um sinal de alerta. Vamos lutar ao máximo para que isso não se propague na capital e demais cidades do Amazonas”, completou.

Caso confirmado

O primeiro caso confirmado em Manaus é de uma mulher de 39 anos, que veio de Londres, Inglaterra, no dia 11 e, no dia 12, procurou a rede de saúde privada. A unidade acionou as autoridades da vigilância epidemiológica municipal e estadual e, em 24 horas, o exame deu positivo para o Covid-19. A paciente está estável e sem febre, sendo monitorada em domicílio. Uma equipe da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS) monitora pessoas que tiveram contato com a paciente.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, que participou de uma coletiva de imprensa na sede do governo do Estado, zona Oeste, com a confirmação de um caso do Convid-19 em Manaus, a cidade entra em nova fase do Plano de Contingência, reforçando as medidas de controle e prevenção. “Recomendamos que se evite a realização de eventos e reuniões com muitas pessoas. As aulas ainda não serão suspensas, por hora, não há essa necessidade”, reforçou.

Ainda na quinta-feira, 12, o prefeito Arthur Neto determinou que sua equipe econômica elabore, em uma semana, um plano de contingenciamento por conta da crise econômica mundial causada pelo Covid-19 e da possível queda na arrecadação, além de preservar os recursos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“O prefeito está preocupado em reduzir a crise econômica causada pelo vírus. As demais secretarias vão contingenciar os seus orçamentos, para que possamos obter o material necessário para reforçar as medidas de prevenção”, destacou Marcelo Magaldi.

O secretário também informou que serão indicadas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), para referenciar os pacientes suspeitos. “Em 85% dos casos, não se agrava o quadro de saúde, mas em qualquer sintoma recomenda-se procurar uma unidade de saúde. Temos UBSs com horário ampliado e estamos tomando todas as medidas possíveis para minimizar os impactos”, finalizou Magaldi.

Outras medidas

De maneira emergencial, a Prefeitura de Manaus cancelou a edição do projeto itinerante “Prefeitura + Presente”, que seria realizado neste sábado, 14, no bairro Japiim, zona Sul. Além disso, estão canceladas as bandas e blocos do Carnaval de Rua, que contam com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e que seriam realizadas neste sábado, 14, e domingo, 15.

Já em relação aos espaços culturais, como o Centro Cultural Óscar Ramos e o Museu da Cidade de Manaus, o funcionamento permanece normal no momento. Aparelhos interativos compartilhados pelo público, no entanto, como óculos de realidade virtual, não terão uso permitido.

Se houver necessidade, outras medidas emergenciais de prevenção serão adotadas pelo município.

