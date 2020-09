Manaus e região metropolitana são atingidas por “apagão”

Manaus, AM – Na tarde desta terça-feira (8), uma falta de energia atingiu Manaus e região metropolitana. Leitores do AM NEWS relataram que esses “apagões” já viraram rotina e pouco ou quase nada se faz a respeito. Os transtornos causados vão do trânsito caótico até a comunicação via telefonia móvel precária.

Segundo informação repassada pelo Operador Naciona dos Sistema (ONS) à Amazonas Energia, foram registrados problemas técnicos no linhão de Tucuruí por volta das 13h33. Equipes foram acionadas e aos poucos a energia está sendo normalizada.

