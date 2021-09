Manaus é confirmada para receber show com João Gomes, Zé Vaqueiro, Xand Avião e outros

Xand Avião, Zé Vaqueiro, João Gomes, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon e Nattan, entre outros nomes, prometem viajar várias capitais brasileiras em 2022 levando o melhor do forró e piseiro, e uma das cidades é Manaus. O projeto foi lançado na última terça-feira (21), em Fortaleza (CE) e terá o nome de “Viiixe: forró e piseiro”. Todos estão confirmados para se apresentar no novo festival, que foi inspirado no Villa Mix.

A produtora Vybbe, de Xand Avião, é uma das empresas envolvidas na empreitada, juntamente com a Top Eventos e Tapajós. “O mundo da música nunca vai poder somar o que foi perdido. Não volta mais. A gente não vai atrás de ganhar o dinheiro que deixou de ganhar. O Nordeste está no olho do mundo. Olimpíadas provaram isso, Juliette provou isso. 2021 já foi o nosso ano e 2022 será mais ainda.”, disse Xand em entrevista ao UOL.

O festival começa em 12 de março de 2022 em Fortaleza e passa ainda por outras capitais como Goiânia, Salvador, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, São Luiz, Teresina, Natal, Belém e Brasília. Os ingressos devem custar partir de R$ 50 e o público poderá escolher entre diversas áreas com preços variados.

