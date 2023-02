Manaus é a 21ª cidade mais violenta do mundo, diz ONG mexicana

MANAUS — Um levantamento realizado pela Organização Não Governamental (ONG) mexicana “Seguridad, Justicia y Paz”, apontou que Manaus é a 21ª cidade mais violenta do mundo. O estudo listou as 50 cidades com as maiores taxas de homicídios do planeta.

Ao g1, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que houve redução de 8% no número de mortes violentas no ano passado, em relação ao mesmo período de 2021. A pasta também destacou que o governo estadual “não tem medido esforços para dar maior sensação de segurança para a população” (veja o posicionamento completo abaixo).

Entre os municípios brasileiros, Manaus fica atrás somente de Mossoró (11ª) e Salvador, (19ª), ou seja, a cidade é a segunda capital mais violenta do Brasil, segundo o levantamento.

As cidades mexicanas de Colima (1ª) e Zamora (2ª) lideram a lista geral.

Outras cidades brasileiras, como Feira de Santana (22ª), Vitória da Conquista (26ª), Natal (28º), Fortaleza (31ª) e Recife (35ª) também aparecem na lista.

De acordo com a ONG, a capital amazonense registrou uma taxa de homicídios, em 2022, de 50,6 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Ao todo, o levantamento aponta que foram 1.041 mortes violentas ao longo do ano.

Os números são idênticos aos disponibilizados pela SSP-AM.

Metodologia

A lista leva em conta o número de homicídios por 100 mil habitantes e inclui apenas cidades com 300 mil habitantes ou mais. Foram excluídos países que vivem “conflitos bélicos abertos”, como Síria e Iraque.

O estudo é feito com base em dados oficiais ou de fontes alternativas, como ONGs.

Confira, na íntegra, o posicionamento da SSP

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) informa que no Amazonas houve redução em 9,8% no número de homicídios em relação ao ano de 2021. Manaus reduziu 8% das mortes violentas comparado a 2021. Os homicídios reduziram em 9%, latrocínio reduziram 20%, mulheres vítimas de homicídio reduziram em 21% e menores vítimas reduziram em 31%.

Os resultados foram destacados pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP), que enalteceu os índices apresentados pelo Amazonas, durante a primeira reunião realizada com secretários de Segurança do país, em janeiro deste ano, em Brasília.

Além disso, a SSP-AM destaca, ainda, que os dados parciais do primeiro bimestre de 2023, mostram que Manaus segue na mesma tendência de redução, uma demonstração de que o Governo não tem medido esforços para dar maior sensação de segurança para a população.

Os esforços são demonstrados a partir dos investimentos realizados nos últimos anos, a partir do programa Amazonas Mais Seguro. Desde o lançamento, em julho de 2021, o Governo do Amazonas realizou uma série de entregas entre materiais para suprir necessidades de anos sem investimentos pesados e aquisição e implantação de tecnologia como o Cerco Inteligente de videomonitoramento, o ‘Paredão’, que conta com 500 câmeras.

Destaque, também para o investimento e medidas para valorização e ampliação de recursos humanos. Uma delas foi a realização, após mais de 10 anos, de concursos públicos para a forças de segurança.

Portanto, todos esses investimentos foram e estão sendo fundamentais para que o Amazonas alcance as metas estabelecidas pelo Plano Estadual de Segurança Pública e siga sendo destaque na redução de indicadores criminais.