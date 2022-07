Manaus é 1º lugar e o trabalho não para

Você sabia que a administração Municipal da cidade de Manaus é reconhecida por ser a número 1 do Brasil em quatro áreas?

Isso mesmo. O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Manaus na Saúde, Previdência Social, Geração de emprego e Finanças foi reconhecido como exemplar no país – fruto do compromisso da gestão com a população na busca por uma cidade com mais qualidade de vida. Veja só.

Os resultados na Saúde foram alcançados por meio do “Previne Brasil”, um programa nacional que avalia o desempenho e a qualidade dos serviços de Atenção Primária em Saúde. A avaliação considerou o atendimento oferecido à saúde da mulher, pré-natal, saúde da criança e doenças crônicas. Com o resultado, Manaus ficou a frente de capitais como Maceió, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre e Brasília.

A capital amazonense é também a capital que mais emprega no país. Mesmo com todas as dificuldades impostas pelo cenário econômico, o Sine Manaus foi fundamental para inserir 3.615 profissionais no mercado de trabalho com carteira assinada em 2021, segundo o Ministério da Economia. O Sine Manaus é administrado pela prefeitura, via Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Outro resultado de excelência está na Manaus Previdência, que levou pela terceira vez consecutiva o 1º lugar no prêmio Destaque Brasil de Investimentos. Em 2021 Manaus também garantiu por meio do órgão o 1º lugar na categoria Responsabilidade Previdenciária. Isto significa que a aposentadoria dos servidores e ex-servidores da prefeitura está em boas mãos, sendo gerenciada por uma equipe séria e compromissada.

Para finalizar, na área de Finanças, a Prefeitura de Manaus atingiu o nível máximo em Capacidade de Pagamento (Capag) do Tesouro Nacional, com nota “A”, nos três indicadores que compõem a metodologia de cálculo da avaliação: liquidez, poupança corrente e endividamento do município. O intuito da Capag é apresentar de forma simples e transparente se um novo endividamento naquele município representa risco de crédito para o Tesouro Nacional.

Manaus está em boas mãos.

Isso é resultado de um trabalho responsável com você.