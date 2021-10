Manaus disponibiliza mais de 20 tipos de vacinas em campanha de Multivacinação

A Prefeitura de Manaus abriu oficialmente, nesta segunda-feira (4), a Campanha de Multivacinação 2021, que tem o objetivo de atualizar, até o próximo dia 29, o cartão de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos e reforçar a proteção desse público contra doenças imunopreveníveis. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), mais de 20 tipos de vacina estão disponíveis em 171 salas de imunização da capital.

De acordo com a titular da Semsa, Shádia Fraxe, o foco da campanha são crianças e adolescentes, mas a população adulta que esteja com o cartão desatualizado também pode se imunizar. “Estamos incentivando os pais e responsáveis de crianças e adolescentes a observarem a caderneta de vacinação e procurarem uma das nossas unidades, caso haja atrasos. Queremos garantir que essa população esteja protegida contra doenças, para as quais já existem vacinas disponíveis”, salientou a secretária.

Vacinas

Estão disponíveis para crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias as vacinas BCG, hepatite B, Pentavalente, Poliomielite (VOP e VIP), rotavírus, pneumocócica 10V, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, tetra viral, hepatite A, DTP, varicela e influenza.

Para o público com idade de 7 anos a 14 anos são oferecidas as vacinas tríplice viral, meningocócica ACWY (11 e 12 anos), HPV quadrivalente (para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos), dTpa (para gestantes) e contra hepatite B, DT, febre amarela e influenza.

O público adulto pode ser vacinado contra hepatite B, difteria e tétano, febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola.

Os endereços das unidades com salas de vacina na rede de saúde de Manaus podem ser consultados em por meio do endereço eletrônico.

Engajamento

A presidente da Sociedade Amazonense de Pediatria (Saped), Elena Marta Amaral, e o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, também estiveram na UBS Dr. Luiz Montenegro e reforçaram a importância do engajamento de pediatras, pais e responsáveis para garantir a proteção contra mais de 20 doenças imunopreveníveis, como é o caso do sarampo, rubéola, poliomielite e outras, oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“Reforço a importância dos pediatras do Amazonas no incentivo aos pais, às mães e aos responsáveis, para que as nossas crianças e adolescentes sejam vacinados. A vacinação é fundamental nesse período, porque é justamente nessa fase que a resposta imunológica às doenças é melhor. E nessa fase, contrair uma dessas doenças significa correr o risco de ficar com sequelas para o resto da vida”, explicou Elena Marta.

