Manaus anuncia nova programação para as feiras itinerantes de economia solidária e criativa

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), informa que a feira itinerante de economia solidária e criativa da Ponta Negra, será temporariamente transferida no mês de junho. Nesse período, os empreendedores irão atender a demanda nos festivais promovidos no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na zona Sul, e no Centro Social Urbano do Parque 10 de Novembro (CSU), zona Centro-Sul.

Atualmente, mais de 1.500 artesãos estão cadastrados no Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc), da Semtepi. Neste ano, nos meses de janeiro até maio, com exceção de fevereiro, 400 empreendedores faturaram cerca de R$305.240,00, somente nas feiras promovidas no calçadão da Ponta Negra.

“É uma oportunidade de renda que estamos ofertando para os empreendedores da economia criativa. Registramos um ótimo faturamento desde o início do ano, e agora vamos dar ainda mais visibilidade para esses trabalhadores, com essa participação nos festivais juninos realizados em nossa cidade”, explicou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

A feira itinerante acontece de 9/6 a 9/7 no arraial do CSU do Parque 10. Já no Festival Folclórico do Amazonas, a programação será de 11 a 25/6.