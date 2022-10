Manaus Adventure 2022 finaliza com competição aquática em águas abertas, na Ponta Negra

O maior desafio de águas abertas do Norte do país, unindo esporte, natureza, cultura e turismo, a maratona aquática “Rio Negro Challenge (RNC)”, finalizou neste domingo, 16/10, na praia da Ponta Negra, zona Oeste, as atividades do evento de turismo esportivo “Manaus Adventure 2022”, reunindo mais de 190 atletas. O evento contou com a presença do prefeito David Almeida.

“Aqui nós temos atletas nacionais e internacionais, como a Ana Marcela Cunha, que é a maior expressão da natação brasileira, campeã mundial e olímpica, e a presença desses atletas franceses campeões mundiais, primeiro lugar do ranking, que coloca Manaus num patamar diferenciado com relação à natação em águas abertas. Isso traz turismo, atrai investimentos e, acima de tudo, a gente trabalha a qualidade de vida por meio do esporte, nessa transversalidade, praticar esporte para ter qualidade de vida. A Manauscult está de parabéns pela realização desse evento”, destacou o chefe do Executivo municipal, David Almeida.

O programa “Manaus Adventure 2022” faz parte do planejamento da gestão do prefeito David Almeida de transformar Manaus na capital do esporte no Brasil e impulsionar o turismo esportivo na cidade e é realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A competição, uma das principais provas do calendário das maratonas aquáticas do Brasil, contou com disputa de circuitos nas distâncias de 2 quilômetros e 4 quilômetros, além do Desafio Internacional Manaus, que reuniu grandes atletas da modalidade. No total, participaram 128 nadadores na categoria de 2 quilômetros e 65 atletas na categoria de 4 quilômetros.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, ressaltou que o evento está no planejamento para entrar no calendário oficial da cidade no próximo ano.

“Os últimos três dias foram de muita emoção, onde tivemos a oportunidade de acolher pescadores, nadadores, atletas de esportes radicais. Esse é o início do nosso turismo, despontar para o mundo. Tenho certeza de que a partir de agora é um novo olhar para a cidade de Manaus. O prefeito tem nos orientado nesse sentindo, de fomentar ainda mais o turismo esportivo na nossa cidade e estamos trabalhando para colocar o ‘Manaus Adventure’ no calendário de grandes eventos”, salientou Oliveira.

Além dos diversos nadadores amadores apaixonados pela modalidade, o Rio Negro Challenge, do “Manaus Adventure”, contou com a participação de atletas da seleção brasileira absoluta de águas abertas e também de nadadores olímpicos de equipes internacionais de países como França, Espanha e Venezuela.

A nadadora baiana Ana Marcela Cunha, 30, medalha de ouro na prova de 10 quilômetros na maratona aquática da Olimpíada de Tóquio (Japão), em 2021, participou do desafio de 2 e 4 quilômetros do “Manaus Adventure” e também atendeu o público presente no evento com pedidos de autógrafos e fotos.

“Estou retornando a Manaus, uma cidade que sempre me recebeu de braços abertos. É o meu primeiro retorno pós-Olimpíada, eu sempre gosto muito de vir aqui. É a primeira vez do ‘Manaus Adventure’, uma ação da prefeitura. Eu acho que esse evento é um passo à frente, pensando no esporte como forma de educação. E para a população trazer esse tipo de evento é muito bom porque a gente consegue incluir o esporte, mostrar outras modalidades, como pesca, slackline e outras atividades que tiveram aqui e agora a maratona aquática. Estão conseguindo dentro de um mesmo evento colocar todos esses esportes, então eu acho que é bem interessante e fico muito feliz de estar presenciando essa primeira vez, na estreia do ‘Manaus Adventure’”, disse a campeã olímpica.

Desafio Internacional

O Desafio Internacional Manaus, de 150 quilômetros, disputado em formato de revezamento, contou com a participação de três duplas de atletas profissionais: Beatriz Dizotti e Bruce Hanson pelo Brasil, Lisa Pou e Axel Reymond pela França e Jimena Perez e Ronaldo Zambrano pelo combinado Espanha/Venezuela. Cada dupla teve que completar 6 quilômetros, sendo duas voltas de 3 quilômetros para cada nadador.

A dupla de brasileiros, Beatriz Dizotti e Bruce Hanson, leva a melhor em uma chegada emocionante, definida nos metros finais, com Bruce superando o francês Axel Reymond na corrida até a areia. A terceira colocação do desafio ficou com a equipe venezuelana/espanhola.

Ao término da competição, todos os atletas da maratona aquática receberam medalhas de participação.

Confira a relação dos primeiros colocados:

Circuito 2 quilômetros (Geral Masculino)

Gustavo de Oliveira Barros

Jorge Gomes de Araújo

Andrey Junior Oliveira Monteiro

Circuito 2 quilômetros (Geral Feminino)

Camila Alejandra Valdez Carreno

Ariadne Gomes Araújo

Juliana Azevedo Hayashi

Circuito 4 quilômetros (Geral Masculino)

Joan Sebastian Granda Peñaloza

Caio Sakamoto Sousa

Pedro Lucas Marinho Carvalho

Circuito 4 quilômetros (Geral Feminino)

Emily Bezerra Rabelo

Kathleen Manoela Amaral da Silva

Geórgia Moreira Firpo de Andrade

Assessoria