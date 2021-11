Manaus abre ‘Novembro Azul’ com intensificação da atenção à saúde do homem

Foi aberto oficialmente em Manaus, o “Novembro Azul”, mês de intensificação e conscientização para a importância dos cuidados com a saúde do homem, nesta quarta-feira, 3/11, na clínica da família Senador Severiano Nunes, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Promovida pela Prefeitura de Manaus, a campanha terá atividades em todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Além do cuidado integral com a saúde, o foco da programação será ainda a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O subsecretário de Gestão da Saúde, da Semsa, Djalma Coelho, explicou que durante todo o mês, serão oferecidos, além dos serviços de rotina das unidades, testes rápidos para identificação de HIV, hepatite e sífilis, consultas, aferição da pressão arterial e de glicemia, e atividades ligadas ao bem-estar masculino.

“Todos esses cuidados são necessários para a prevenção do câncer de próstata. Nosso objetivo é mostrar aos homens que mantendo hábitos saudáveis, evitando o consumo do álcool, do tabaco, praticando exercícios físicos e tendo uma alimentação adequada, será possível prevenir, também, outros agravos como hipertensão e doenças do coração, por exemplo”, disse.

No “Novembro Azul”, a Semsa irá trabalhar com promoção, prevenção e assistência à saúde. Em todos os distritos haverá ações de educação em saúde, para levar informações aos homens, principalmente sobre a importância da realização do exame periódico da próstata. Durante a abertura, foram realizadas palestras educativas, alertando sobre os cânceres de próstata e de pênis.

A diretora da CF Senador Severiano Nunes, Fabiane Onofre, orientou os homens a comparecerem a qualquer unidade da Semsa, para que possam realizar exames e receber os cuidados necessários.

“Nosso alerta é para todos os homens, mas principalmente para aqueles que tenham algum histórico de câncer de próstata na família, que procurem os nossos serviços. Estamos oferecendo consultas com clínico geral que, se necessário, fará o encaminhamento para o rastreio do câncer de próstata. Além, é claro, de todos os outros serviços que são oferecidos na rede municipal de saúde”, informou.

O líder comunitário Abdias Trindade, que esteve na abertura do “Novembro Azul”, contou que faz a prevenção do câncer de próstata há bastante tempo.

“Desde que completei 40 anos, todos os anos faço os exames para ter certeza de que está tudo bem com a minha saúde. Como líder comunitário, posso afirmar que ainda há, na cabeça dos homens, preconceito com relação ao exame de próstata. Muitos têm receio do procedimento, o que não passa de um tabu, que estamos trabalhando, juntamente com a Semsa, para derrubar”, salientou.

