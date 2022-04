Manaus abre campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo nesta segunda

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) dá início nesta segunda-feira, 4, à “Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza” (gripe) e o sarampo.

As doses contra a influenza serão destinadas a 17 públicos prioritários, conforme orientação do Ministério da Saúde e esta primeira etapa, que vai até 2/5, vai contemplar os trabalhadores de saúde e os idosos a partir de 60 anos.

Já a vacina contra o sarampo será oferecida inicialmente aos trabalhadores de saúde (também até 2/5) e posteriormente às crianças de seis meses a menores de 5 anos.

As vacinas da campanha estarão disponíveis em mais de 170 unidades de saúde da rede pública, na área urbana e rural. O atendimento será de segunda a sexta, das 8h às 16h nas unidades de horário regular. Nas unidades de horário ampliado, o atendimento começa às 8h e vai até as 20h ao longo da semana e no sábado vai das 8h às 12h.

A lista das salas de vacina, com endereços e horários de funcionamento estão disponíveis para consulta no site da Semsa, com acesso direto pelo link bit.ly/salavacinamanaus.

As vacinas contra a Covid-19, sarampo e influenza, podem ser tomadas ao mesmo tempo, sem necessidade do intervalo de 15 dias, exigido para o público infantil.

