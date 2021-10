Manaus, 352 anos: Aniversário da cidade será comemorado com três dias de festa

Manaus vive uma nova fase, com avanços e superações em todas as áreas. Por isso, os 352 anos da cidade serão comemorados com três dias de eventos, que incluem atrações da nossa terra, como o boi-bumbá, e homenagens aos agentes da saúde e limpeza pública.

A programação, realizada pela Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas, será no Centro de Convenções (sambódromo), com dois palcos: rio Negro e Solimões, a partir das 20h de sexta-feira, dia 22, com a apresentação da cantora mirim Raila, Arlindo Neto, Helen Veras, Canto da Mata, Júnior Paulain e David Assayag, entre outras atrações.

Os parabéns a Manaus, no sábado, às 23h30, terá nomes como Sebastião Júnior, Márcia Siqueira, Prince do Boi Caprichoso e Mara Lima. A programação completa – da sexta ao domingo – pode ser conferida no Viva Manaus (www.vivamanaus.com), referência em arte e cultura na cidade.

O evento é realizado seguindo protocolos de segurança, tanto que o acesso é feito mediante agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.manaus.am.gov.br), em virtude da capacidade de público programada para cada dia, apenas de 3 mil pessoas, maiores de 18 anos, evitando aglomerações.

Também está entre as medidas a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. Quem for ao evento deve estar com as duas doses ou dose única do imunizante da Janssen. E quem recebeu a segunda dose há menos de 15 dias antes da realização do circuito, deve apresentar teste negativo para Covid-19 antes do acesso ao evento.

Circuito cultural

Para aquecer o público para a programação de aniversário, até o dia 21 de outubro – quinta-feira – cantores e bandas de diversos ritmos se apresentam em um circuito cultural, na Avenida do Samba, ao lado do Centro de Convenções (Sambódromo), porém com público limitado a 1 mil pessoas, sempre a partir das 18h. Vale conferir!

Não deixe de participar e comemore o aniversário da cidade ao som de nossos artistas. Não esqueça sua máscara e leve também álcool gel para se divertir com segurança e comemorar os avanços em nossa cidade.

