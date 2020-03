Manauara e Amazonas Shopping suspendem atividades por 15 dias

Dois shoppings da capital amazonense vão suspender as atividades a partir de manhã (22) como modo de prevenção e combate ao avanço do coronavírus (Covid-19). São eles Amazonas e Manauara Shopping, ambos localizados na Zona Centro-Sul de Manaus.

Em sua conta no Instagram, o Amazonas Shopping destacou que “unir as pessoas em nosso shopping para viver momentos de felicidade é o que nos faz existir. Mas quando a saúde dos nossos clientes, lojistas e colaboradores está em risco e depende do distanciamento, a razão precisa falar mais alto que a emoção e, por isso, estamos suspendendo nossas atividades a partir do dia 22 de março por 15 dias”, destacou em trecho de nota a administração do Amazonas Shopping.

“Agora é um momento de reflexão, de aproveitar e viver a família, de ver bons filmes, de retomar a leitura, arrumar os armários, de sossegar. Estamos #juntos nessa luta e muito em breve, estaremos de braços e portas abertas para receber você, com todo o carinho. Vamos primeiro vencer esta fase, e depois celebrar juntos, aqui no Amazonas Shopping”, finalizou administração em postagem.

O Manauara Shopping informou que também fechará suas portas por 15 dias e que somente operações de delivery de alimentação funcionarão normalmente. Uma nota mais detalhada sobre o caso será enviada em breve à imprensa.

Por ACrítica

Comentarios