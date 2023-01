Manauara condenado por estupro de vulnerável é preso na Argentina

MANAUS — O ex-estudante de medicina de uma faculdade de Manaus, Marcos Vitor Aguiar Dantas, foi preso nesta quinta-feira (19) na cidade de Mar del Plata, na Argentina. Ele havia sido indiciado e condenado em processo criminal da comarca de Teresina, no Piauí, por estupro de vulnerável.

A investigação do caso foi presidida pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (Depca), que identificou as vítimas, colheu os elementos informativos necessários e representou pela prisão do investigado.

Marcos Vitor estava foragido a mais de um ano quando a polícia recebeu novas informações de que o acusado estaria residindo na cidade de Buenos Aires e usando uma nova identidade.

Houve, então, o redirecionamento dos esforços e foram realizadas uma série de diligências de campo e em ambiente cibernético que resultaram na localização, confirmação de identidade e prisão do investigado.

A Polícia Civil do Piauí (PC-PI) manifestou sinceros agradecimentos as representações brasileira e argentina da Interpol, ao “Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” e à Polícia Federal Argentina pelo apoio durante a operação.

Relembre o caso

Marcos Vitor foi acusado de abusar de uma prima de 12 anos em julho de 2021. A vítima relatou a genitora que havia sido abusada sexualmente dos 5 anos aos 10 anos.

Após a informação ser revelada, a irmã de Marcos, de 9 anos, relatou também ter sido abusada. No total, o ex-estudante de medicina foi condenado a 33 anos, oito meses e sete dias pelos crimes.