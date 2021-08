Manacapuru receberá sua primeira loja da TIM

Atenta às necessidades de atendimento dos seus clientes amazonenses, a TIM inaugura mais uma revenda no Amazonas, desta vez, no município de Manacapuru, que recebe sua primeira loja da operadora. Localizada na Rua Boulevard Pedro Rattes, nº472, bairro Centro, a unidade conta com 40 m² e uma equipe formada por três profissionais. A nova loja vai oferecer serviços diversos, como venda de aparelhos, planos, chips e acessórios.

A abertura da nova loja está dentro da estratégia da operadora de abrir 15 novos pontos de venda no estado até o final do ano, a fim de ampliar a rede de atendimento ao cliente e atender a demanda por serviços de telecomunicações. Além disso, a TIM contribui com a geração de empregos e estimula o desenvolvimento da economia local. Com o novo estabelecimento, já são nove lojas em funcionamento no Amazonas.

“A inauguração de mais uma loja parceira no Amazonas confirma o empenho da operadora em estar sempre próxima aos amazonenses e suas necessidades. O estado é estratégico para a TIM, tanto na questão do reforço na rede, quanto no atendimento aos nossos clientes”, afirma Bruno Talento, diretor de vendas da TIM Centro-Oeste e Norte.

Sob a direção do grupo Inforcell, o novo espaço segue todos os protocolos de segurança, garantindo a saúde e o bem-estar dos colaboradores e clientes. O novo ponto já nasce adaptado aos protocolos sanitários e de distanciamento social. A loja trabalhará com controle de fluxo e com agendamento online, no site da TIM. Todos os colaboradores usarão proteções e receberam treinamento específico para a nova rotina.

E, para celebrar a abertura da unidade, a TIM está com oferta especial no aparelho Samsung A11, que oferece um desconto de 30%, saindo por R$ 699,00 no plano Controle.

Comentarios