Mais infraestrutura e limpeza – É trabalho da Prefeitura

A Prefeitura está levando melhorias para as ruas e avenidas da cidade, com obras de infraestrutura e ações de limpeza por todos os lados. São homens e máquinas trabalhando dia e noite para deixar a cidade mais bonita, oferecendo mais qualidade de vida ao cidadão.

As ruas esburacadas, sem atenção do município, estão ficando no passado. E o novo asfalto já é realidade em locais como a avenida Guaranás e a rua Cidade do Porto, na Cidade Nova, zona Norte. No mês de abril, as equipes da prefeitura também atuaram no conjunto Vieiralves, na zona Centro-Sul. Entre as dez vias que receberam os serviços na área estão a Rio Amapá e a Rio Javari, em uma extensão total de 9.400 metros e mais de 8.500 toneladas de massa asfáltica aplicadas.

E para garantir um resultado de qualidade, o trabalho é feito por etapas, com a fresagem, que é a remoção da camada antiga do pavimento, para, em seguida, a aplicação do novo asfalto. A aplicação é feita cuidadosamente. E as vias que recebem obras, também recebem nova pintura e sinalização de trânsito.

É trabalho que não para…

Além das obras, a cidade está mais limpa e organizada. Há mutirões de limpeza por todo os lados. Áreas como o Distrito Industrial, o Parque Dez, a avenida do Turismo (Tarumã) e o Jorge Teixeira, estão recebendo ações de varrição, capinação, poda, lavagem das vias e pintura de meio-fio em toda a sua extensão. Estão também entre os serviços a limpeza de igarapés, intensificada neste período de cheia do rio Negro, e a remoção de grandes objetos.

São centenas de agentes de limpeza distribuídos diariamente por todas as zonas da cidade.

Manaus que cresce e todo dia muda, é trabalho da Prefeitura!