Mais de mil atendimentos são realizados na segunda edição de 2020 do Prefeitura + Presente

O Prefeitura + Presente, projeto social da Prefeitura de Manaus, realizou 1.108 atendimentos aos moradores do bairro Colônia Terra Nova I, zona Norte, durante a manhã chuvosa deste sábado, 25/1. A ação ocorreu na Esc. Mun. Profª. Marly Barbosa Garganta e foi coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria – Procon Manaus (Semdec) com ações de saúde, sociais, pedagógicas, de entretenimento e de outras pastas municipais, além de serviços de beleza e estética gratuitos oferecidos por parceiros e voluntários.

Representando o prefeito Arthur Neto no evento, a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, destacou o trabalho social da Prefeitura de Manaus nas comunidades. “A prefeitura está sempre presente nas comunidades, e a gente vê isso quando a gente chega na escola e a vizinhança vem junto conosco. Essa é uma caminhada que a prefeitura tem em parceria com as comunidades. E esse é o sentido deste programa que é tão vitorioso”, afirmou.

Para o secretário da Semdec, Rodrigo Guedes, a ação busca aproximar os serviços da prefeitura aos moradores mais carentes. “Sabemos que a realidade de muitos é complicada, muitos não têm tempo ou até mesmo o dinheiro do ônibus para se locomover. Este projeto não só aproxima os serviços públicos aos cidadãos, como facilita a realização deles. Fico muito satisfeito em ver que as pessoas participam, trazem a família e tem um sábado diferente, com mais êxito”, declarou o secretário.

Os moradores contaram com serviços de: clínico geral; pediatria; fonoaudiólogo; psicólogo; oftalmologia; aferição de pressão e glicemia; farmácia; coleta de preventivo; vacinação; teste rápido de Hepatite B e C; conselho tutelar; assistente social; IPTU; Defensoria Pública; agendamento para cadastro de emprego e seguro desemprego; trânsito e transporte; doação de mudas; orientação e atendimento do cadastro único para os programas sociais Bolsa Família/BPC; Amazonas Energia; Águas de Manaus; Ageman; atividades lúdicas e esportivas, pintura facial oferecida pelo parque Cidade da Criança; maquiagem e pintura com voluntários da Mary Kay; esmaltaria; limpeza facial; massoterapia; corte de cabelo masculino, feminino e infantil do grupo Embelleze da zona Leste; palestra sobre higiene bucal; design de Sobrancelhas.

Para a dona de casa Daniele Felício, 28 anos, que levou seus quatro filhos e irmãos para utilizar os serviços oferecidos, a ação do Prefeitura + Presente é uma oportunidade especial para a comunidade. “Minha casa fica em frente à escola e já ajuda bastante nas demandas que precisamos. Eu e minha família aproveitamos para realizar as consultas com o clínico, pediatra e oftalmologia, onde acabei descobrindo que meu filho especial precisa usar óculos”, afirmou.

Meio ambiente

Levando a conscientização ambiental a comunidade, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) intensificou, durante o Prefeitura + Presente, as ações dos projetos Pedágio Ambiental e Brigadas de Combate aos Caramujos Africanos. Neste sábado, os moradores da Colônia Terra Nova receberam 300 mudas de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais e orientação sobre como erradicar focos de caramujo africano.

A proliferação de focos do molusco é comum no período chuvoso, em locais com acúmulo de lixo e entulhos. Os técnicos da Semmas orientaram os participantes a fazer a coleta do caramujo com a mão protegida, seguindo o passo a passo para evitar a multiplicação do animal.

Programação

A próxima edição do projeto ocorre no sábado, 1º de fevereiro, de 8h às 12h, na Esc. Mun. Jorge de Resende Sobrinho, no bairro Tancredo Neves, zona Norte.

