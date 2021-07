Mais de 80 Kg de alimentos e produtos vencidos são apreendidos, na zona Leste

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu, nesta sexta-feira, 09, mais de 80 quilos de produtos de limpeza e alimentos fora da validade. A ação ocorreu em um supermercado localizado no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Durante a fiscalização, a equipe do Procon-AM recolheu produtos de limpeza, bebidas, laticínios, doces, temperos e carnes vermelha e branca. A apreensão somou um total de 88 quilos de itens com datas de validade expiradas, que foram descartados em seguida.

“Nossas equipes estão nas ruas para atender as mais variadas demandas, e a venda de produtos vencidos em estabelecimentos comerciais é observada constantemente. É uma questão que afeta diretamente a saúde do consumidor, sobretudo durante a pandemia de Covid-19”, resumiu o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

*Com informações da assessoria

