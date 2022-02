Mais de 27 kg de frios fora da validade são apreendidos em estabelecimentos de Manaus

A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus) realizou, neste sábado, 26, mais uma etapa da operação “Mercado Seguro”, que tem como objetivo levar orientações sanitárias aos supermercados da cidade. Apesar do caráter preventivo, a ação também resultou na apreensão e inutilização de mais de 27 kg de frios (queijos e embutidos), por já estarem fora do prazo de validade, em um estabelecimento no bairro Galileia, zona Norte.

O diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley, classifica a operação “Mercado Seguro” como um importante projeto da Prefeitura de Manaus para reforçar a atuação no sentido preventivo.

A equipe da Gerência de Vigilância de Produtos (GVPRO) da Visa Manaus, visitou pela manhã e à tarde, seis supermercados, sendo quatro na avenida Torquato Tapajós, um no bairro Santa Etelvina e um no Galileia, todos na zona Norte. Em cada supermercado, as fiscais inspecionaram as instalações, orientando as equipes sobre as melhorias necessárias para adequar a estrutura física e os processos de trabalho às exigências de segurança e qualidade sanitárias definidas pelos órgãos federais de saúde.

Elas também conversaram com os clientes, para saber suas opiniões sobre os estabelecimentos, além de entregar uma cartilha com dicas de condutas sanitárias para o dia-a-dia.

Uma dessas consumidoras foi a ortodontista Daniela Silva Mariano, de 40 anos. Após já ter se deparado várias vezes com produtos em condições irregulares nas suas compras, ela elogiou a iniciativa da prefeitura de orientar os estabelecimentos para a adoção de melhorias.

“Com certeza, Manaus precisa de mais ações como essa, tanto para ouvir o que o público tem a dizer, quanto para se mostrar presente no dia a dia das empresas, fiscalizando e garantindo a qualidade do serviço”, disse.

Anderson Luís Silva de Lima, 41 anos, gerente de um estabelecimento na avenida Torquato Tapajós, visitado pela Visa Manaus neste sábado, também apoiou a ação.

“Precisamos desse olhar, desse conhecimento que a Vigilância Sanitária traz para o nosso trabalho, ainda mais num dia de muita demanda como hoje, em que sempre há a oportunidade de pequenos ajustes para melhorar o atendimento”, afirmou.

Por ser uma ação de orientação, de esclarecimento ao público e às equipes dos supermercados, não houve autuações ou abertura de processos administrativos por irregularidades encontradas. Porém, nos casos de produtos em condições impróprias para o consumo que sejam colocados à venda, a equipe da Visa Manaus procede à apreensão e inutilização desses itens, como foi o caso dos estoques de queijo e embutidos já vencidos encontrados em um dos estabelecimentos.

Eles foram recolhidos, inutilizados (despejando-se água sanitária ou alvejante sobre os produtos) e descartados. Além disso, a identificação de infrações também pode levar a novas inspeções, essas de caráter fiscalizatório.

A população de Manaus pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail visamanaus.ouvidoria@gmail.com.

*Com informações da assessoria