Mais de 2,2 mil pessoas são imunizadas na campanha ‘Pra Sambar Tem que Vacinar’

A campanha “Pra Sambar Tem que Vacinar” imunizou neste sábado, 5, até meio-dia 2.241 amazonenses, que buscaram uma das quadras das oito escolas de samba participantes da iniciativa para se vacinar contra a Covid-19, em Manaus.

A ação teve como objetivo incentivar a imunização em todas as zonas da cidade.

A campanha aconteceu somente neste sábado nas quadras das agremiações: Unidos do Alvorada, Vila da Barra, Mocidade Independente de Aparecida, Vitória Régia, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade, Grande Família e Sem Compromisso. Foram oferecidas, nos locais, 1ª e 2ª doses para pessoas a partir de 12 anos, além da dose de reforço.

Além da aplicação do imunizante, a mobilização contou também com apresentação dos itens de cada escola de samba, como bateria, passistas, mestre-sala e porta-bandeira, além da distribuição de feijoada para aqueles que buscaram se vacinar no horário do almoço.