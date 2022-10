Mais de 20 mortos e 52 desaparecidos devido às chuvas na Venezuela

Na Venezuela ao menos 22 pessoas morreram após enchentes causadas por fortes chuvas no norte do país. Outras 52 pessoas seguem desaparecidas. As mortes foram em Tejerias que fica a 67 quilômetros da capital Caracas.

Casas, comércios e fazendas foram destruídos. Uma moradora contou que o irmão está desaparecido e pediu ajuda. A vice-presidente do país Delcy Rodríguez visitou a área e disse que a prioridade é retirar as pessoas presas sobre a lama e pedras. Ela disse ainda que as equipes de resgate estão vasculhando as margens dos rios em busca de sobreviventes.

Nas últimas semanas as chuvas fortes já haviam deixado 13 mortos no país.

Por Agência Brasil