Mais de 20 milhões de brasileiros já localizaram o dinheiro esquecido do BC

Mais de 20 milhões de brasileiros encontraram algum dinheiro “esquecido” em contas bancárias no sistema do Banco Central após cinco dias de funcionamento. Balanço da autoridade monetária aponta 96,8 milhões de consultas a CPFs e CNPJs no Sistema de Valores a Receber (SVR). O número considera as consultas feitas até às 18h desta sexta-feira.

Foram 94,3 milhões de consultas por CPFs. Dessas, 20,2 milhões de pessoas encontraram algum dinheiro. Para outros 74 milhões não havia saldo.

No caso dos CNPJs, a procura foi menor: foram 2,4 milhões de consultas. Apenas 249,5 mil empresas tinham algum saldo a receber. As 2,2 milhões restantes não tinham recursos.

Isso significa que em quase 80% das consultas não havia saldo a retirar, somando as buscas de pessoas físicas e empresas.

Essa primeira etapa disponibiliza R$ 3,9 bilhões de 28 milhões pessoas ou empresas. A partir de maio, começa uma nova etapa quando as pessoas serão orientadas a fazer uma nova consulta. O BC estima que R$ 8 bilhões possam ser recuperados pelo SVR.

As consultas começaram a ser feitas na segunda, mas o resgate dos recursos só estará disponível em março, mediante agendamento, que será de acordo com a data de nascimento da pessoa ou da empresa.

Mesmo que a pessoa se esqueça de entrar no site do BC na data agendada, haverá repescagem ainda em março. E se, mesmo assim, a pessoa perder a repescagem, o dinheiro continua disponível para consultas futuras.

Nesta primeira fase, estarão disponíveis para devolução R$ 3,9 bilhões para 28 milhões de pessoas ou empresas que tinham saldos residuais em contas-correntes, por exemplo. As próximas etapas, a partir de maio, permitirão a consulta e resgate dos R$ 4,1 bilhões restantes.

✅ Agência o Globo