Mais de 11 mil já deixaram Manaus com destino a outros municípios amazonenses

De sexta-feira (08/10) a sábado (09/10), 11.165 pessoas deixaram Manaus utilizando embarcações e veículos (entre ônibus, micro-ônibus, vans e similares) que operam no serviço de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros. O dado parcial é da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), responsável pela Operação Viagem Segura – Padroeira do Brasil, que ocorre nas principais saídas de Manaus.

O reforço nas fiscalizações ocorre até a terça-feira (12/10), Dia de Nossa Senhora de Aparecida. A estimativa é que até a data 25 mil pessoas deixem a capital amazonense utilizando os modais vistoriados pela Agência Reguladora.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, afirmou que o resultado da operação, iniciada na tarde de sexta-feira (08/10), está sendo positivo. Segundo ele, a população está utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados para a prevenção da Covid-19, além de adotar outras medidas sanitárias como o uso de álcool em gel.

“A nossa avaliação [Arsepam] está sendo positiva, sem nenhuma notificação. Estamos constatando as medidas sanitárias e a regularidade dos prestadores de serviços. E isso certamente oferece à população, que pretende se deslocar de Manaus para os vários municípios do nosso estado, viagens com segurança”, disse o gestor.

Mais dados

De acordo com levantamento da autarquia, por meio do serviço do sistema rodoviário intermunicipal, 4.101 passageiros deixaram a capital, sendo a maior saída registrada, com 1.010, no sábado (09/10), no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus), bairro Flores, zona centro-sul.

Ao todo, 334 veículos foram fiscalizados pela Arsepam nos quatro postos fixos desse modal, sendo os municípios de Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba os mais procurados pela população.

No hidroviário, 7.064 pessoas deixaram Manaus em direção a outros municípios do estado. A maior saída foi anotada no sábado (09/10), com 2.704, no Porto da Ceasa, Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Ao todo, 201 embarcações foram fiscalizadas em três pontos de atuação da Arsepam, sendo os destinos Careiro da Várzea, Tefé e Coari os mais procurados por quem utilizou esse modal.

Resultado

O balanço final da Operação Viagem Segura – Padroeira do Brasil está previsto para ser divulgado na manhã do dia 13 de outubro.

A ação conta com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot); da Prefeitura de Manaus, por intermédio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran); e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).

