Mais de 10 mil pessoas participam do comício de Robson Tiradentes Jr em Coari

No sábado de lua cheia e no ponto turístico mais significativo da cidade de Coari, na Praça de Santana e de São Sebastião, o comício da coligação Ficha Limpa para Coari reuniu mais de 10 mil pessoas, moradores da sede do município e das comunidades.

As propostas de resgate da autoestima dos coarienses, de concessão de benefícios fundamentais atraíram para a reunião a céu aberto as pessoas de diversos segmentos da sociedade que vieram a pé, de moto, de carro e de barco para ouvir os candidatos do 20. Moradores de regiões distantes, como da comunidade de Lauro Sodré, viajaram durante horas para estar presentes no evento que celebrou a ruptura entre a velha forma de fazer política e o novo momento de prosperidade proposto por Robson Tiradentes Jr (PSC) e Coronel Norte.

O palanque uniu diversas correntes políticas em prol do fim de uma dinastia, representada por uma família cujos membros se alternam no poder há 20 anos, sem promover as soluções aguardadas pela população de cerca de 89 mil habitantes.

Os deputados estaduais enfatizaram a vontade popular. “Não adianta quando o povo quer mudar. E o povo de Coari quer mudança. Fizeram a justiça não dar o direito que vocês merecem. Eles, que sempre negaram este dinheiro para o povo, procuraram a justiça para negar mais uma vez. Alguns disseram para o governador não vir aqui, mas ele veio porque o povo entendeu que não é o governo nem o Robson e nem o Norte que desejam a desassistência. Pelo contrário, tanto o governador quanto os candidatos do 20 só desejam a melhoria do povo de Coari”, afirmou o deputado estadual Sinésio Campos (PT) ao relembrar o fato da justiça ter impedido o governo de distribuir o auxílio estadual permanente e de promover serviços populares nesta sábado (20).

Dr. Gomes (PSC) relatou o drama vivenciado por boa parte da população, que vive abaixo da linha da pobreza, mesmo vivendo na segunda maior cidade do Amazonas em arrecadação de tributos. “Coari precisa dar uma resposta. Coari precisa mudar para melhor, mudança em todos os aspectos. Hoje, eu pedi o número do celular de uma senhora e ela me disse que vendeu o aparelho para comprar comida”, lembrou o deputado estadual pedindo que os candidatos à prefeitura de Coari não deixassem a situação de penúria continuar.

A estratégia dos adversários de utilizar promessas vazias para iludir o eleitor foi lembrada pelo deputado estadual Saulo Vianna (PTB), que fez um alerta para os que ainda estão na fase de decisão do voto. “Quem não fez antes, não tem mais o que prometer. Este palanque não é o da promessa, mas de compromisso com todos vocês. O povo está cansado de quem promete muito e pouco faz. O Robson é meu amigo desde criança sei que ele tem um coração puro e que somente deseja o bem de Coari”, destacou o deputado estadual Saulo Viana (PTB), que estava ao lado do deputado estadual Abdala Fraxe (Podemos).

O candidato a vice-prefeito, Coronel Norte, tocou num dos pontos mais abordados durante as visitas que os candidatos têm feito nas casas, reiterando que o momento é de apresentar o plano de governo e não de incitar a discórdia. “Eu não vou perder tempo falando mal de ninguém aqui. Vou falar dos nossos compromissos. Vamos implantar a ronda municipal urbana de Coari, que contará com 200 motos e guardas municipais capacitados para fazer a segurança da cidade. Isto será possível porque faremos parceria com o governo do estado, coisa que eles nunca quiseram. Nós vamos implantar e resgatar a ronda Maria da Penha para combater a violência contra a mulher. Aproveitando a oportunidade, peço publicamente governador, nós queremos um colégio da PM em Coari”, solicitou o Coronel Norte.

Robson Tiradentes Jr, visivelmente emocionado com a presença maciça e a união do Partido Social Cristão (PSC) em torno do seu nome, descreveu parte de sua trajetória pessoal e política, pontuando a história de pessoas que tem encontrado nas caminhadas. “Quanta emoção em ver esta praça lotada. Muito obrigado a cada um de vocês que está aqui. Eu quero agradecer a cada coariense que acredita neste gordinho aqui. Tivemos na eleição passada cerca de 9 mil votos de pessoas que queriam a diferença, nesta campanha, este número de pessoas que confiam só tem crescido. Governador o que o senhor passou hoje, eu passei por 4 anos na minha vida. Por 4 anos denunciei os problemas na rádio e por causa disso fui perseguido. Fui às ruas e conheço do Pera à Liberdade. Conheço o Siganópolis, assim como as comunidades. Quero apresentar minha esposa, filha de Coari, filha do ex-prefeito assassinado, Odair Carlos Geraldo”, falou o candidato Robson Tiradentes Jr.

O candidato a prefeito de Coari destacou alguns problemas a partir da história dos moradores. “Quero apresentar para vocês a Andrea da Silva Freitas, mãe de 8 filhos, que mora numa casa de um cômodo e vive com R$ 400 reais no mês. Andreá como tantas outras pessoas aqui tem, dificuldade para comprar o gás. Por isso, vamos criar o Vale Gás, que dará auxilio para a compra desse item essencial, diminuindo as despesas do orçamento doméstico, sobrando assim mais dinheiro para a comida”, salientou Robson Tiradentes Jr. Ele adiantou ainda a proposta de reforma da Feira Francisco Folha e a transformação da Feira Alternativa num grande restaurante popular que venderá refeição a R$ 1.

Falando sobre a agenda do domingo, que contempla a realização de uma caminhada no bairro Pera com a presença de Wilson Lima, Robson fez um pedido de uma importante parceria futura. “Governador, amanhã, teremos a oportunidade de ir ao Pera, um bairro que passa 7 dias sem água. Quero um compromisso de fazer uma parceria entre a Caesc (Companhia de Água, Esgoto e Saneamento Básico de Coari) e a Cosama (Companhia de Saneamento do Amazonas) para solucionar este problema. Além de cuidar da infraestrutura, vamos aumentar os programas sociais como o Direito à Cidadania e o Mente Aberta que passarão para R$ 500”, garantiu Robson Tiradentes Jr.

O governador Wilson Lima, do mesmo partido de Robson Tiradentes Jr, destacou a oportunidade de trocar gestores ineficientes por administradores que possuem ficha limpa e vontade de construir um momento próspero para os que vivem na terra do gás. “Eu já sinto ares de liberdade. O povo dessa terra é muito trabalhador, de coração grande, mas que viveu por muito tempo oprimido. Mas, esses dias estão contados. O dia da liberdade tá chegando. Essas duas pessoas têm o maior desafio da vida delas. Robson vai ser o prefeito que vai mudar Coari e ele já começa a fazer história porque há 20 anos esse pessoal tá no poder e humilha o povo de Coari. Isso relembra a minha caminhada em 2018, quando muitos olhavam e diziam ele é inexperiente, não vai conseguir, ele não tem grupo político. Hoje, o Amazonas avança como nunca avançou. O Robson teve várias vezes comigo conversando para encontrarmos caminhos e devolver a liberdade a esse povo. Robson no dia que anunciei minha pré-candidatura a governador nenhum veiculo de comunicação apareceu. Mas, um pastor me disse: Jesus Cristo, quando começou sua caminhada, começou com 12 e teve aquele que duvidou, o que fraquejou e o que traiu. Mas, não se intimide. Não se preocupe que daqui a pouco teremos uma multidão”, estimulou. Wilson Lima completou que a candidatura do jovem ao lado do militar experiente representa a quebra de um ciclo. “Hoje, não é você Robson, não é o Norte. É o projeto do 20 que tem uma multidão, um povo que acredita, que tem esperança”, disse pedindo votos para os candidatos da mudança.

Na ocasião, o governador assegurou que irá construir o tão sonhado CETI, bem como formalizar parcerias para implantar e intensificar serviços públicos em Coari atendendo aos pleitos de Robson Tiradentes Jr e Coronel Ayrton Norte.

Robson Tiradentes Jr e o governador Wilson Lima terminaram o comício sendo carregados nos braços do povo. O comício foi transmitido pelas mídias sociais. Cerca de 1.200 pessoas acompanharam pelo Instagran e 554 pelo Facebook.

*Com informações da assessoria

