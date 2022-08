Mais 15 mil pessoas são contempladas em nova chamada para CNH Social

MANAUS — O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) divulga, nesta quarta-feira (31/08), uma nova lista de selecionados para o projeto CNH Social. Serão 15 mil contemplados, sendo 10 mil para Manaus e 5 mil para o interior. Desde que foi lançado, em novembro do ano passado, o projeto já contemplou 10.511 pessoas em todo o estado. A nova lista vai estar disponível a partir das 14h, no site do Programa Detran Cidadão (www.detrancidadao.am.gov.br).

Além de Manaus, os municípios contemplados nessa nova lista são: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista dos Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Carauari, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Eirunepé, Envira, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Juruá, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Iça, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucuritiba.

“É importante que as pessoas que se inscreveram, principalmente as do interior, procurem o nosso posto de atendimento no local, que iremos fixar essa lista e cronograma de entrega de documentação. Já nos locais onde não temos posto de atendimento, basta a pessoa entrar no site www.detrancidadao.am.gov.br, e baixar a lista, que está separada por município”, explicou David Fernandes, diretor técnico do Detran-AM.

O projeto CNH Social inscreveu 284.532 pessoas em todo o Amazonas. Com a atual lista, o projeto irá contemplar mais de 25 mil pessoas com o documento. Os contemplados terão todo o processo de habilitação custeado pelo Governo do Amazonas.

Entrega de documentos

Para os selecionados em Manaus, a entrega de documentos inicia no próximo dia 8 de setembro, conforme agendamento prévio informado no site www.detrancidadao.am.gov.br. É importante que o selecionado só compareça ao Detran para entregar os documentos, no dia e hora agendado.

Já no interior, as entregas iniciam no dia 12 de setembro e, assim como em Manaus, seguem agendamento de dia e hora para a entrega da documentação nos Postos de Atendimento Descentralizado (PADs). Essas informações também estarão disponíveis no site do projeto (www.detrancidadao.am.gov.br).

Nos municípios onde não há Posto do Detran, os selecionados devem consultar o site www.detrancidadao.am.gov.br para conferir o local para a entrega da documentação.

Os documentos necessários para iniciar o processo de habilitação são originais e cópia do documento de identidade com foto (RG ou CNH), comprovante de residência e título de eleitor. O título é exigido para que se possa comprovar que o candidato reside há pelo menos dois anos no Amazonas. Eles devem ser entregues na data que o candidato for convocado.

Com exceção dos municípios de Parintins, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Tefé e Humaitá, os selecionados nos demais municípios precisam apresentar duas fotos 3×4 (fundo branco), além da documentação, pois o Detran não possui captura de imagem nessas outras localidades.