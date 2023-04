Maior reator nuclear da Europa entra em funcionamento após 18 anos

Após 18 anos de construção, o reator nuclear finlandês Olkiluoto 3, o maior da Europa, começou a produzir eletricidade neste domingo (16), na Finlândia.

De acordo com a operadora TVO, o reator tem 1.600 megawatts, fornece cerca de 14% da produção de eletricidade finlandesa e é o mais potente de todo o continente.

O reator também utiliza a mais moderna tecnologia de água pressurizada, EPR, considerada a mais potente e segura do mundo. O Olkiluoto, aliás, é só o terceiro reator do tipo no mundo, os outros dois estão operando na China.

Chama a atenção que o reator finlandês começou a operar poucas horas depois que a Alemanha fechou seus últimos três reatores nucleares.