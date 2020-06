Maior raio do mundo é registrado no Brasil

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) anunciou o registro de dois recordes de raios nesta sexta-feira (26): o mais extenso em distância percorrida, que ocorreu no Brasil, e o mais longo em segundos, na Argentina. Estes são chamados de “megaflashes”.

O novo recorde foi estabelecido graças à uma nova tecnologia de imagens por satélite. No entanto, segundo a OMM, tanto o registro anterior quanto o novo usaram a mesma metodologia para medir a extensão do flash.

O recorde de mais extenso é do Brasil. O raio em questão percorreu 709 km em uma linha horizontal, em 31 de outubro de 2018, cortando a região Sul do País. É mais que o dobro do recorde anterior, registrado em Oklahoma (EUA), com 321 km.

Já o recorde de raio com duração mais longa é da Argentina. Ele durou 16,73 segundos a partir de um flash que começou no norte da Argentina, em 4 de março de 2019. O raio também é mais que o dobro do registro anterior, de 7,74 segundos registrado na França, em Provence-Alpes-Côte d’Azur, no dia 30 de agosto de 2012.

“Esses são registros extraordinários de eventos únicos de relâmpagos. Eventos climáticos extremos são medidas vivas do que a natureza é capaz, bem como o progresso científico em poder fazer essas avaliações. É provável que ainda haja extremos ainda maiores e que possamos observá-los na medida que a tecnologia de detecção de raios melhorar ”, afirmou o professor Randall Cerveny, relator-chefe de extremos climáticos da OMM.

“Isso fornecerá informações valiosas para o estabelecimento de limites à escala de raios – incluindo megaflashes – para questões de engenharia, segurança e científicas”, disse ele.

As descobertas no Brasil e na Argentina foram publicadas pelas Cartas de Pesquisa Geofísica da American Geophysical Union, antevéspera do Dia Internacional da Segurança contra Raios, em 28 de junho.

A cada 50 mortes por raio no mundo, 1 é no Brasil

Os raios representam um grande risco à vida de muitas pessoas, todos os anos. Estas descobertas abordam e destacam importantes preocupações de segurança pública contra raios para nuvens eletrificadas, onde os flashes podem percorrer distâncias extremamente longas.

No Brasil, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 78 milhões de raios caem todos os anos. Entre 2000 e 2019, 2,1 mil pessoas morreram por conta da incidência de raios. Ou seja, a cada 50 mortes por raio no mundo, 1 é registrada no Brasil. São Paulo é o estado com mais mortes por raios, com 327 óbitos.

Confira outros números:

78 milhões de raios caem todos os anos no Brasil

A cada 50 mortes por raio no mundo, 1 é no Brasil

De 2000 a 2019, 2.194 pessoas morreram no Brasil, por incidência de raios

O estado que mais registrou mortes por raios no período foi SP (327), seguido por MG (175) e PA (162)

26% das mortes ocorreram na área rural; 21% em casa; 9% próximo à água; 9% debaixo de árvores; 8% em áreas cobertas; 7% em áreas descampadas; entre outros.

