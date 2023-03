Maior peixe do mundo é encontrado morto em Vitória (ES)

Uma triste notícia abalou os moradores e ambientalistas da Baía de Vitória, no Espírito Santo. Um tubarão-baleia, conhecido como o maior peixe do mundo, foi encontrado sem vida na região. A carcaça, que mede mais de 11 metros de comprimento e pesa cerca de 12 toneladas, foi rebocada para a costa na terça-feira, dia 28. A causa da morte está sendo investigada por especialistas do Projeto Baleia Jubarte e do Instituto Orca.

O tubarão-baleia (Rhincodon typus) é uma espécie de tubarão filtrador que se alimenta de pequenos peixes e plâncton. Ele pode viver até 100 anos e atingir até 18 metros de comprimento. Apesar do seu tamanho impressionante, ele não oferece risco aos humanos e é considerado um animal dócil. Ele habita águas tropicais e subtropicais e é classificado como uma espécie vulnerável pela IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza).

A morte do tubarão-baleia é um alerta para a necessidade de preservação dos ecossistemas marinhos e da biodiversidade. Esses animais são importantes para o equilíbrio do oceano e sofrem com as ameaças da pesca predatória, da poluição e das mudanças climáticas. É preciso respeitar e proteger esses gigantes gentis que encantam os mergulhadores e os admiradores da natureza.