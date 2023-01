Maiara, da dupla com Maraisa, chuta celular que fã jogou no palco e divide opiniões

No último domingo (29), Maiara e Maraisa se apresentaram em Londres, em um dos shows da tour da dupla sertaneja pela Europa. Durante a apresentação, as cantoras foram surpreendidas com um fã que jogou um celular em direção a Maiara, para pedir uma foto.

A artista se assustou e chutou o aparelho, que caiu no chão. Maiara ainda pediu à pessoa que não fizesse mais isto. “Machuca, caramba”, desabafou a sertaneja.

No Twitter, no qual o vídeo foi publicado, as opiniões dos internautas se dividiram em relação à atitude da cantora.

“Já machucaram a Maiara, gente, tem uma hora que cansa e não julgo”, comentou um internauta. “Ela só fez isso porque perdeu a paciência, machuca, se ela tivesse um pouquinho mais pra frente pegaria na perna dela, e olha a força que veio o celular…”, escreveu outra. “Eu acho errado jogar coisas no palco, mas chutar? É tão errado quanto”, opinou mais um.

No fim de semana, Anitta também sofreu algo parecido. A cantora quase foi atingida no rosto por um celular que um fã arremessou no palco, durante um show que ela fazia no Recife. “O senso passou longe. Vai ficar de castigo”, disse a cantora.

