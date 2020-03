Maia gasta com voos da FAB o mesmo que 92 deputados em voos de carreira

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez 277 viagens oficiais desde o início da legislatura, em fevereiro de 2019, até a última sexta (21). O número o coloca no top 10 dos que mais viajam, mas, ao contrário dos demais, ele voou em jatos da FAB, ao custo de R$13,85 milhões ao contribuinte. O valor equivale à soma das viagens dos 92 deputados federais que mais voaram desde que assumiram o mandato em 2019. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

Entre 2011 e 2015, quando era do baixo clero e não tinha a mordomia da FAB, Rodrigo Maia fez 682 viagens que nos custaram R$343,7 mil.

Campeão de voos de carreira, o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) apresentou gasto de R$238,7 mil em passagens: 1,7% do custo Maia.

Comentarios