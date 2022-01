Mãe vira alvo de críticas após batizar filho de Lúcifer

Uma mulher de 27 anos descobriu que se tornou alvo de críticas após ter batizado seu filho de Lúcifer, nome dado ao diabo na tradição cristã. Josie King é natural de Devon, na Inglaterra, e ressalta que não houve qualquer razão religiosa na escolha do nome da criança, que já está com sete meses.

“Eu tenho sido chamada de ‘ateísta’ – e eu nem sabia o que significava até a noite passada. Cada um tem suas próprias crenças”, declarou Jodie no programa Jeremy TV Vine TV. Segundo o portal britânico Daily Mail, a atração televisiva abordou justamente histórias de nomes peculiares para bebês.

Na ocasião, Jodie contou que viu Lúcifer em um livro com sugestões de nomes para bebês e encontrou como significado a expressão “portador de luz” em latim. “O diabo não é o significado do nome do meu filho”, defendeu.

Para ela, a criança é um “bebê milagroso” a quem deu a luz após perder outras 10 crianças. Um mês antes de descobrir que estava grávida do pequeno Lúcifer, ela foi diagnosticada com hemiplegia, um tipo de alteração neurológica em que há paralisia em um dos lados do corpo.

FONTE: iG