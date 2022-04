KIEV, UCRÂNIA (AFP) — Ajoelhada no chão perto de um posto de gasolina destruído por um bombardeio nos arredores de Kiev, Lyudmila chora por seu filho de 23 anos, depois de reconhecer o corpo em um poço. No domingo, as autoridades ucranianas informaram que foram registradas mais de 1.200 mortes perto da capital desde o início da invasão russa.