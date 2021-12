Mãe salva gato de ser triturado no liquidificador pelo filho

Viraliza nas redes sociais, ao longo dos últimos dias, um vídeo que impressiona por mostrar o momento em que uma mulher impede o filho de ”bater” o gato da família em um liquidificador. A mãe chegou “bem a tempo” na cozinha, onde encontrou o pequeno prestes a acionar o aparelho e evitou o pior, segundo informou o site BHAZ.

Nas imagens, o felino aparece espremido no interior do liquidificador. De alguma forma desconhecida, o menino foi habilidoso a ponto de fechar a tampa e prender o animal. Não se sabe exatamente quando e em que localidade as imagens foram registradas.

“O que está fazendo? Como colocou esse gato dentro do liquidificador? Vai ‘liquidificar’ o gato? Tire-o daí, tire-o daí!”, perguntou a mãe, aos gritos.

A ocorrência inusitada deu o que falar no Twitter. Enquanto alguns saíram em defesa da mulher, outros ficaram chocados com a atitude, questionando como alguém é capaz de algo “tão cruel”. Outros internautas ainda condenaram a mãe, que registrou o momento em vez de socorrer o gato.

“Que horror, como ele teve a ideia de colocar um gato no liquidificador? Será que não o ensinaram a respeitar a natureza e tudo que existe nela? Imaginem se tivesse ligado o aparelho, pobre gatinho”, escreveu uma pessoa. “É uma criança e não raciocina. Se não entende isso, ou não tem filhos ou o problema está em você”, comentou outra. “Acredito que esses pais deixam seus filhos fazer ou tentar qualquer coisa por curtidas e visualizações”, criticou um terceiro.

Comentarios