Mãe que abandonou filha recém-nascida em telhado vai para a prisão

A mulher de 23 anos que abandonou a filha, recém-nascida, no telhado de uma casa na manhã de terça-feira (26), em Manaus, deu entrada no Centro de Detenção Provisório Feminino de Manaus (CDPF) na tarde de quarta-feira (27).

A criança ficou abandonada no local por mais de oito horas, segundo a Polícia Civil. A mãe foi presa horas depois. A defesa dela disse à Rede Amazônica que a mulher sofre de depressão.

De acordo com a polícia, a mulher teve criança por volta de 2h desta terça (26), mas o bebê só foi encontrado por volta de 10h30.

De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Joyce Coelho, após ser presa, a mulher disse que não sabia que estava grávida, mas a polícia não acredita na versão dela, devido ao tempo de gestação apontada por um médico. Joyce informou que ela tomou uma medicação para abortar a criança, o que acabou precipitando o parto.

“Ela nega que estava grávida. Disse que sentiu umas dores, tomou um chá para passar essas dores e, quando viu que estava tendo uma criança, se assustou e, no impulso, acabou jogando. O médico diz que a criança tinha 37 semanas de gestação. Ou seja, já era uma criança que estava formada. A família não sabia da gravidez. No momento que ela teve o bebê, ela estava sozinha em casa, por volta de 2h da madrugada”, disse Coelho.

Ainda segundo a delegada, a polícia ainda investiga uma pessoa que teria fornecido o remédio para a mulher e a orientou fazer o aborto da criança. As orientações foram repassadas à suspeita por meio de mensagens, conforme a delegada.

A mulher deve responder pelos crimes de aborto tentando e homicídio tentado. Ela foi encaminhada para uma maternidade da cidade, para receber atendimentos necessários, antes de ser encaminhada para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) do sistema prisional, onde ficará a disposição da Justiça.

A criança, de acordo com a delegada Joyce Coelho, será encaminhada para uma instituição de acolhimento, o ocorrido será comunicado ao Juizado da Infância e Juventude Cível, para decidir quem ficará com a guarda da criança.

A criança recém-nascida foi abandonada no telhado de uma casa no bairro Alvorada II, em Manaus, na manhã desta terça-feira (26). A bebê, do sexo feminino, ainda estava com o cordão umbilical e enrolada em um lençol.

Segundo a polícia, ela foi encontrada por vizinhos que, do alto de outras casas, identificaram o bebê jogado no canto do telhado. Eles acionaram a polícia, que atendeu a ocorrência e fez o resgate.

Segundo o cabo Mayk, da 10 Cicom, a bebê passa bem, após ter sido levada para uma maternidade também no bairro Alvorada. O quadro da recém-nascida é estavel e ela não corre risco de vida, diz o policial.

