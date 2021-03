Mãe e filha são esfaqueadas no Monte das Oliveiras

Um jovem de 21 anos esfaqueou a ex-namorada, uma adolescente de 17 anos, e a ex-sogra, na noite de domingo (28). O caso ocorreu no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o depoimento da vítima à Polícia Civil, o suspeito iniciou a discussão com a adolescente. Na ocasião, ele sacou uma faca e a esfaqueou. Durante a briga, a mãe da jovem tentou defendê-la, mas também foi atingida por golpes de faca.

As duas mulheres foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) e encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. Contudo, o estado de saúde delas não foi divulgado.

Segundo a delegada Wagna Costa, responsável pela Delegacia da Mulher da Zona Norte, as investigações em torno do caso estão em andamento. No entanto, até o fechamento desta matéria, o jovem suspeito ainda não havia sido preso.

FONTE: EMTEMPO

