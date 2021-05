Mãe e filha grávida são executadas em casa, na zona norte

Nesta quinta-feira (27), por volta das 20h, Ruth Osório da Silva e Letícia Bruna Osório da Silva, 15, mãe e filha respectivamente, foram assassinadas dentro de casa, na rua Lagoa Grande, loteamento Fazendinha, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Segundo testemunhas, a menor estaria grávida de cinco meses e encontrava-se com a mãe numa banca de churrasco quando foram efetuados vários disparos de um carro ainda não identificado. As vítimas não tiveram qualquer chance de fuga ou defesa e morreram no local.

Existe a suspeita que o crime tenha sido motivado após dona Ruth ter denunciado à polícia que a moto do filho teria sido roubada e levada para uma ‘boca de fumo’ do local, há cerca de um mês.

Os corpos das vítimas foram removidos pelo carro tumba do Instituto Médico Legal (IML) e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

FONTE: BLOG DA FLORESTA

