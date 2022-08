Mãe do lutador Leandro Lo afirma que policial conhecia o filho

Fátima Lo, a mãe do campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, de 33 anos, afirmou que o policial militar que atirou e matou seu filho também era praticante da arte marcial e conhecia o atleta. O lutador foi baleado na cabeça pelo policial militar Henrique Otávio Oliveira, durante um show de pagode no Clube Sírio, Zona Sul de São Paulo, no sábado, 6. A morte cerebral foi declarada no domingo, 7.

“A pessoa conhece ele, porque era do jiu-jitsu também, e acabou acontecendo. A pessoa já foi para isso, com certeza já foi pra isso, só que a gente não sabe o porquê. Porque não tem explicação a forma estúpida que aconteceu. Porque ele provocou uma confusão, gente, justamente para o Leandro reagir e nessa ele tirou a vida do meu filho”, disse Fátima em entrevista à TV Globo, nesta segunda-feira, 8, durante o velório de Leandro, no Cemitério do Morumby, na Zona Sul de São Paulo.

[Terra]