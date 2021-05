Mãe de Paula Toller é encontrada morta em apartamento

Laureana Toller, mãe da cantora Paula Toller, foi encontrada morta no apartamento em que morava, na Taquara, Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (3). Ela tinha 85 anos e vivia sozinha no imóvel. Vizinhos avisaram sobre a morte ao síndico do condomínio, que chamou o Corpo de Bombeiro e a polícia. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico e determinar a causa da morte. A investigação está em andamento.

Criada pelos avós

Paula foi criada pelos avós paternos, Paulo Maurício de Andrade Amora e Renée. O pai da cantora também morava com eles. Desde criança, ela não tinha contato com a mãe biológica. A assessoria de imprensa da artista informou que não falará nada a respeito.

