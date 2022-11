Mãe de Marília Mendonça abre coração e diz que ‘dor cada dia está de um jeito’

A morte de Marília Mendonça completa um ano, neste sábado (5) e a mãe da cantora, Ruth Moreira, de 54 anos, desabafou e abriu o coração contando como está o sentimento hoje em dia.

“A fé é o que me mantém de pé. Deus foi muito generoso em ter me permitido viver com a minha filha, mas quando ele quis, chamou a minha filha de volta, então preciso entender isso. É a minha fé e o meu neto que me sustentam a aguentar a falta dela todos os dias”, disse em entrevista ao GShow.

“Minha dor cada dia está de um jeito, tem dia que estou mais forte, tem dia que nem tanto, mas hoje me permito chorar mais”, continuou.

Reconhecida como um dos principais símbolos do “feminejo”, Marília traz as mulheres como protagonistas de canções, enquanto cantam sobre amor e relacionamentos, a partir de uma perspectiva feminina.

Segundo a mãe da cantora, ela acredita que a “filha toca todos os dias seus fãs até hoje” e que lhe ensinou uma lição.

“Na verdade, quando você fala de legado, eu não sei se foi um legado ou lição, mas acho que a maior delas que a Marília ensinou, é que as pessoas precisam viver cada minuto, cada instante, cada dia, viver sempre! É isso que espero que lembrem dela”, contou.

Mensagem para os fãs

Dona Ruth mandou uma mensagem de agradecimento para os fãs da filha.

“Queria agradecer a força de todo o Rebanho. Eles são maravilhosos, eles são a família da Marília espalhada por todos os cantos.”