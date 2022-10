Mãe de César Tralli morre em acidente de aéreo

Edna Tralli, mãe de César Tralli, morreu no domingo, 9, em um acidente aéreo. A aeronave de pequeno porte caiu na represa de Paranapanema, em São Paulo. Além da senhora de 74 anos, o piloto também não resistiu e morreu.

Ticiane Pinheiro, esposa do jornalista, lamentou a perda. “Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos”, escreveu a apresentadora.

Rafa Justus, enteada de Tralli, também se pronunciou sobre a partida da avó-postiça. “Pense em uma mulher de coração gigante, que não arruma intriga, é super amorosa, e que é uma super avó. Essa era ela, Edna Tralli, a avó que a vida me deu”, disse a filha de Roberto Justus.

“Tive o privilégio enorme de conviver com você e aprender tanto! Me despedir assim do nada foi muito difícil, estou sentindo muito a sua falta já. Descanse em paz, minha fada madrinha. Te amo e te amarei do fundo do meu coração, onde quer que você esteja. Obrigada por tudo.”

O âncora do Jornal Hoje, até o momento, não se pronunciou sobre a morte da mãe. Ele ficará afastado da Globo e da GloboNews. Vale lembrar que, em 2018, o jornalista perdeu a irmã Gabriela. Ela tinha 40 anos e sofria de uma síndrome rara de deficiência intelectual.

“Como todos os seres especiais, você foi um anjo de luz. Uma lição de vida, de alegria, de pureza, de inocência, de grandeza espiritual. Te vi nascer, sofri muito para você sobreviver, ajudei a te salvar, te educar, te alimentar, te proporcionar bem estar”, escreveu César Tralli na ocasião.