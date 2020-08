Mãe confirma que espírito de filha visitou cemitério onde está enterrada

Daquelas histórias de arrepiar! A jovem mãe Saundra Gonzales compartilhou em suas redes sociais um relato emocionante sobre a filha, que faleceu em 2018, aos dois anos. Em seu depoimento, ela publicou prints de uma câmera de segurança do cemitério em que a garotinha está enterrada, afirmando que sua filha, chamada Faviola Nova Rodriguez, havia voltado para guiar o espírito de um outro jovem ao paraíso.

“Foi difícil para mim compartilhar isso com todo mundo, primeiro porque minha situação com a minha filha ainda é muito sensível para mim, e, segundo, porque todo mundo tem suas próprias crenças. Mas tudo que eu posso fazer é dividir a minha com todos”, iniciou ela em um post publicado em uma comunidade religiosa no Facebook.

A pequena Faviola foi encontrada morta no dia 6 de setembro de 2018, aos dois anos, após ter sido deixada com o namorado da mãe, Lalo Anthony Castrillo. Equipes médicas disseram que ela tinha roxos na cabeça, no rosto e nas costelas. O homem foi preso por abuso infantil, mas foi liberado em condicional um ano depois e não voltou para a prisão.

“Todos os dias são difíceis pra nós, já que constantemente as pessoas nos mandam ser pacientes, porque a delegacia está fazendo seu trabalho e coisas assim ‘levam tempo’. Neste setembro vai fazer dois anos e o julgamento dela foi adiado pela quarta ou quinta vez. Isso me deixa cheia de ódio e raiva em relação ao sistema que está falhando a nossa filha, outras crianças vítimas de abuso e todas as crianças do estado”, desabafou Saundra no relato.

Então, ela contou que a menina está enterrada no cemitério Masonic no município de Las Cruces, no Novo México, nos Estados Unidos. A mulher relatou que, junto com outras famílias, estava tendo problemas com pessoas roubando brinquedos e decorações dos túmulos de seus entes queridos. Ela já havia pedido ajuda para funcionários do cemitério, sem sucesso, até que outra família decidiu colocar uma câmera de segurança no túmulo da pessoa amada.

Foi esta câmera que gravou as imagens surpreendentes de uma garotinha visitando, no meio da noite, o túmulo do outro falecido. “A família ficou preocupada, então, no dia seguinte levou as fotos para os funcionários, que ficaram em choque e disseram que conheciam a garotinha, levando a família até o túmulo da minha filha, Faviola”, contou Gonzales.

Quando a família voltou ao local, coincidentemente, Saundra estava lá com a avó. “Quais são as chances deles nos encontrarem no dia seguinte? Especialmente porque a gente nunca tinha se visto antes. Eu sei que isso não só foi um sinal da minha família, mas também o destino”, declarou a mulher, revelando sua reação com a descoberta.

“Eu imediatamente caí no choro quando ela nos mostrou as fotos e perdi as palavras porque EU SEI que aquela é a minha filha. Não há um pingo de dúvida no meu coração, porque se parece com ela da cabeça aos pés, do cabelo até as roupas e sandálias”, garantiu a mãe, publicando os prints do momento.

Saundra, então, foi atrás da história do ente querido daquela família que havia falecido para tentar entender por que sua filha estaria ali. “A família nos contou um pouco sobre o irmão que havia falecido e eu fiz minha própria pesquisa sobre ele e agora sei o que a levou até ele. O obituário dele diz: ‘Ele sempre acreditou em redenção e seu sonho era ser um ministro para aqueles se sentindo perdidos e salvar vidas. James fará muita falta e será lembrado por seu sorriso contagiante, seu senso de humor e por sempre topar tudo’”, descreveu ela.

“Eu sei que o Senhor enviou Faviola para James para levá-lo até o paraíso porque ele é um anjo assim como ela é. Eu realmente acredito no meu coração que ela foi enviada para confortá-lo e para avisar que está tudo bem agora. Na última foto, você pode ver duas figuras: um homem alto e uma criança indo embora. Ela o levou para o senhor”, finalizou Saundra.

FONTE: HG

