Mãe abandonda bebê de seis meses na rua para se drogar

Uma criança de seis meses foi resgatada por vizinhos após ser abandonada na rua Flávio Costa, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, na manhã deste domingo (13). Segundo o conselho tutelar, a mãe da criança é suspeita de ter abandonado o filho enquanto usava drogas no local. As informações são do G1.

A conselheira tutelar da Zona Leste I, Iolene Oliveira, informou ter recebido denúncia de que a criança havia sido abandonada pela mãe. Ainda de acordo com o relato, um vizinho que passava pelo local encontrou a criança jogada em uma calçada. “Eles me ligaram para fazer o resgate da criança. Disseram que a mãe estava desde ontem usando drogas e bebendo. A criança foi deixada na rua, os vizinhos resgataram e me acionaram. Estava na beira da rua. Ela deixou a criança lá de qualquer jeito para terminar de beber. Um vizinho pegou, levou para casa e nos acionou”, disse. Ainda conforme a conselheira tutelar, a criança estava desnutrida e com marcas de alergia pelo corpo inteiro. Ela informou que o menino deve ser encaminhado para o Pronto-Socorro Infantil Joãozinho, para receber atendimentos médicos. Após o resgate, a tia da criança acompanhou o menino e o Conselho Tutelar até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde o caso foi registrado. A mãe da criança deve ser indiciada pelos crimes de maus tratos e abandono de incapaz, segundo a conselheira.

