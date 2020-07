Madrugada de terror no interior de São Paulo

A cidade de Botucatu, distante cerca de 235 quilômetros de SP, viveu momentos de terror na madrugada desta quinta-feira (30). Uma quadrilha atacou agências bancárias e entrou em uma troca de tiros com a Polícia Militar. Dois policiais foram feridos no combate, mas não correm risco de morte.

A ação durou mais de 3 horas, a prefeitura do município divulgou comunicado em sua página oficial no Facebook pedindo que os moradores permanecessem em casa dada a gravidade dos ataques. O numeroso grupo contava com a participação de cerca de 40 criminosos.

“A Prefeitura de Botucatu solicita a todos os munícipes que durante esta madrugada permaneçam em suas casas e não procurem possíveis pontos danificados pela cidade, para que isso não coloque em risco a segurança de todos e não interfira no trabalho das forças de segurança”, diz a nota.

O ataque foi realizado simultaneamente em três agências bancárias, uma delas foi explodida e nas demais, foi encontrado material explosivo sem detonar. A equipe de operação especial do Gate recolherá as dinamites deixadas pela quadrilha. A quadrilha utilizou oito carros blindados

A população de Botucatu compartilhou nas redes sociais os momentos de terror durante a troca de tiros. Um caminhão e três carros foram incendiados pelos criminosos para impedir o acesso às vias de fuga, a rodovia Marechal Rondon no sentido São Manuel, e a rodovia João Hipólito Mattos.

*Com informações do Diário do Poder

