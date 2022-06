Luva de Pedreiro vai ser gerenciado por Falcão, ex-jogador do futsal

O influenciador Luva de Pedreiro, ou Iran Ferreira, recebeu ajuda do ex-jogador de futsal Falcão para encontrar uma nova equipe para fazer o seu gerenciamento de carreira. A informação é do SBT News, que falou com o atleta nesta segunda-feira, 27.

De acordo com o site jornalístico, Falcão irá fazer parte da equipe responsável pela carreira do influencer através da F12.bet, empresa que ele fundou no início de 2022. O atleta descreveu a equipe como um grupo de “pessoas maravilhosas” e de confiança.

“Direcionei ele para pessoas maravilhosas e equipes maravilhosas. Eu tenho certeza que vão fazer ele crescer muito, e que vai ser muito importante para ele, para o crescimento financeiro dele. E os pais vão participar de tudo”, disse Falcão.

O ex-jogador afirmou que todas as etapas do contrato e parcerias devem ser feitas de forma transparente. A família de Luva deve acompanhar tudo de perto.

“Tudo o que chegar eles vão saber. A ideia é eles estarem no dia a dia mesmo, então não vai ter nenhum contrato que ele não saiba. Eles vão participar de tudo”, afirmou.

O que aconteceu com o Luva de Pedreiro?

O influenciador que conquistou o público brasileiro com seus vídeos jogando bola aparenta estar tendo problemas com o empresário atual, Allan Jesus.

O site Metrópoles revelou que, ao longo de 2022, Iran Ferreira teve um giro total de R$ 7.500 reais em duas contas bancárias — apesar de um contrato milionário com a Amazon e mais de 20 milhões de seguidores nas redes, o que reacendeu rumores de que Jesus estaria fazendo algo com o dinheiro do rapaz. Nada do tipo foi confirmado, e o empresário publicou um vídeo refutando as acusações.

A consultoria de Jesus, que gerencia a carreira de Luva, também emitiu uma nota afirmando que o contrato com o influenciador tinha vigência até 2026.

Outra notícia do Metrópoles mostrou que, caso quebre o contrato, Luva teria de pagar cerca de R$ 5,2 milhões de reais.

Quem é o Luva de Pedreiro?

Com mais de 17 milhões de seguidores no TikTok, Iran Ferreira de 20 anos nasceu no povoado de Tábua, no interior da Bahia. Com o bordão “receba” repetido por famosos (e até incorporado a memes), o baiano desenvolveu a própria fórmula dos conteúdos: vídeos curtos, feitos no campo de terra batida, no qual demonstra a habilidade para dribles e chutes ao gol. E a ascensão surpreendente chamou a atenção da própria rede de Mark Zuckerberg, que, pela primeira vez, passou a seguir um influenciador do país.

Na falta de oportunidade para jogar profissionalmente, o jovem de 20 anos decidiu gravar os vídeos para ajudar a família humilde. E de onde veio o apelido pelo qual ficou conhecido? Na inspiração em atletas da Europa, que usam luvas de inverno (substituídas pelas luvas construção, mais baratas). Se o acessório foi alvo de bullying no começo, se tornou marca registrada após viralizar.

