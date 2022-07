Luva de Pedreiro: Justiça proíbe TV Globo e Record de divulgarem informações sobre caso

RIO — A juíza Maria Cristina de Brito Lima, do Rio de Janeiro, impediu a veiculação de informações sobre a polêmica entre Luva de Pedreiro (Iran Ferreira), e Allan Jesus, ex-empresário do influenciador, no ‘Fantástico’, da TV Globo, e no ‘Domingo Espetacular’, na Rede Record. A liminar concedida ao ex-agente do influencer esportista proíbe as emissora de divulgarem informações sigilosas do contrato entre os dois ou faça qualquer manifestação que fomente discurso de ódio contra Allan.

As duas reportagens foram ao ar neste domingo, dia 4, com edições após a decisão na primeira instância. A apresentadora Poliana Brito, da Globo, informou que a emissora foi notificada sobre a liminar na última sexta-feira, dia 2, portanto, antes de a reportagem ser divulgada, e ressaltou que a TV Globo não compactua com discurso de ódio. Isso porque usuários da internet têm feito ameaças contra a vida de Allan e de sua família.

A Globo também lembrou que ameaças são inaceitáveis a qualquer um e quem as pratica está sujeito às consequências legais. A emissora pontuou ainda que as divergências sobre questões contratuais devem ser decididas pelo Poder Judiciário, responsável pela aplicação da lei para as relações entre as partes.

“O jornalismo apura – com isenção – todos os lados da notícia e produz conhecimento sobre os fatos. E é direito da sociedade ter acesso a todos os acontecimentos relevantes”, comunicou. E reforçou: “A TV Globo entende que a liminar concedida viola a liberdade de imprensa e de expressão, pilares da Democracia e protegidas pela Constituição brasileira. Por isso, vai recorrer da decisão.” A Record também deve contestar a proibição. Ambas devem divulgar as informações do Luva de Pedreiro caso a liminar seja derrubada.

A reportagem do ‘Fantástico’ mostrou a trajetória de Iran Ferreira. O repórter Maurício Ferraz foi a Recife e gravou ao longo da última semana com o Luva, familiares e os novos empresários dele, entre eles Falcão, lenda do futsal. Na conversa, Iran afirmou que não tinha noção dos detalhes do contrato que assinou porque nem ele nem a família sabem ler.

No Instagram, Luva lamentou a decisão. “Estão tentando me calar. Quem sofreu fui eu. Quem está com medo é porque deve. Vamos ter fé em Deus porque vamos chegar lá.” Falcão, agora responsável pela carreira do influenciador, também publicou Stories criticando a decisão da Justiça. “Eu não sou um cara ‘incalável’, eu sou ‘falável'”, reagiu Iran em uma sequências de vídeos.