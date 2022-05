Luva de Pedreiro faz sucesso na final da Champions em Paris

FRANÇA – Do interior da Bahia para o Mundo! Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, marcou presença em Paris para assistir à final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool neste sábado (28). O influencer natural de Quijingue fez sucesso até com jornal frânces.

A convite do clube francês Paris Saint-Germain (PSG), Pedreiro conheceu o estádio do Parque dos Príncipes , marcou gol e ainda comemorou com os seus bordões: “Receba” e Graças a Deus Pai”. O influencer compartilhou o vídeo no Instagra que logo viralizou.

O jornal frânces Le Parisien exaltou o Luva de Pedreiro e falou da sensação que o brasileirou virou nas redes sociais. O vídeo do brasileiro superou até mesmo os números de visualizações do anúncio da renovação de Kylian Mbappé com o PSG.

”Nada de excepcional, exceto um mini vídeo de cobrança de falta que ele costuma realizar e que diz tudo sobre o fenômeno que ele se tornou. Em um intervalo de duas horas, o vídeo postado na conta do PSG no Instagram foi mais visto do que o anúncio de renovação de Kylian Mbappé no Parque nos Príncipes (8,2 milhões). Superou Mbappé no teto do Parque dos Príncipes. Também teve mais visualizações do que a despedida de Di María (8,6 milhões) em seis dias”, diz a matéria do jornal.

Iran Ferreira conta com milhões de seguidores nas redes sociais e foi tietado por fãs em Paris, além de encontrar com a cantora Camila Cabello que se apresentou na abertura da final da Champions League. Por meio do Twitter, o Luva de Pedreiro compartilhou a realização do sonho.

FONTE: D24AM