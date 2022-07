Luva de Pedreiro é surpreendido com intimação da Justiça no aeroporto

RIO — Os problemas de Luva de Pedreiro parecem não acabar. Depois de todo o imbróglio envolvendo o ex-empresário Allan Jesus e a nova parceria com a lenda do futsal Falcão, o influenciador viveu na manhã deste sábado (9) mais uma situação desagradável. O jovem, que estava no Marrocos para compromissos comerciais, retornou ao Brasil e foi surpreendido com uma intimação da Justiça ainda no aeroporto.

“Fala, minha tropa. Cheguei agora do Marrocos, galera, cansado e doido para ver minha família. Quando cheguei no aeroporto, cheio de gente, recebi uma intimação. Negócio empresarial. Nunca esperei isso, não. Eu estando certo. Eu fiz o quê, pelo amor de Deus, para ser intimado?”, disse Luva nos stories do Instagram.

O influenciador estava retornando de uma viagem comercial que havia feito para o Marrocos. A ação pegou Luva e muitos fãs de surpresa. O episódio vem rendendo muita repercussão nas redes sociais.

Após polêmicas com o empresário Allan Jesus, Luva vem colhendo os frutos do sucesso que conquistou nos últimos meses. Com mansão em Pernambuco, parceria com Falcão e novos acordos sendo feitos, o influenciador vem almejando grandes projetos para o futuro.

Fonte: Lance!