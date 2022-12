Luto! Comunidade do MMA lamenta morte de Stephan Bonnar

A véspera do Natal foi de tristeza e luto para a comunidade do MMA. No último sábado (24), o Ultimate anunciou a morte de Stephan Bonnar, aos 45 anos. A notícia avassaladora pegou os fãs de surpresa e rapidamente foi repercutida por grandes figuras do esporte, que lamentaram o falecimento do membro do ‘Hall da Fama’ do UFC (veja abaixo).

Os lutadores e especialistas exaltaram o pioneirismo do lutador americano dentro do MMA e, sobretudo, seu papel crucial no desenvolvimento do UFC. Mesmo sem nunca ter se sagrado campeão da companhia, Bonnar é reconhecido como um dos atletas mais importantes do Ultimate, especialmente pela batalha travada contra Forrest Griffin na final da primeira temporada do reality show ‘The Ultimate Fighter’, que se tornou um marco de virada na trajetória da empresa.

“Stephan Bonnar foi uma peça fundamental para o crescimento do nosso esporte. Lembro-me de vê-lo lutando com Forest e pensar: ‘Tenho que tentar isso’. Descanse em paz, verdadeiro pioneiro!”, escreveu Frankie Edgar, ex-campeão do UFC e recém-aposentado do MMA.

“Descanse em paz, ‘American Psycho’, Stephan Bonnar. Eu me lembro de assistir ele e Anderson Silva lutarem. Pelo que li, sem ele e Forrest Griffin, o UFC talvez não vingasse”, destacou o astro da internet.

De acordo com o comunicado do UFC, se presume até o momento que o americano tenha morrido de complicações cardíacas enquanto trabalhava. Bonnar tinha 45 anos de idade e deixa a esposa, Andrea, e um filho, Griffin Brandon.

