Lulista ganha caminhão de R$ 200 mil em aposta com bolsonarista, mas devolve veículo

Um apoiador do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ganhou um caminhão avaliado em cerca de R$ 200 mil em uma aposta sobre o resultado das eleições com um caminhoneiro bolsonarista, mas recusou o prêmio e devolveu o veículo. O caso aconteceu na cidade de Tauá, interior do Ceará.

A devolução do caminhão ao antigo dono ocorreu na última quarta-feira (2) e foi registrado por uma outra pessoa que estava no local. Nas imagens, o caminhoneiro Ronaldo Lins fala sobre a aposta vitoriosa e depois anuncia que irá devolver o veículo.

Em seguida, ele entrega o documento e a chave do caminhão ao colega Hamilcar Dias Junior, que perdeu a aposta. Os dois choram e se abraçam no momento da devolução.

“Se eu tirar dele, é mesmo que eu está tirando do meu filho Ronaldinho. Eu não vou ser feliz com isso aqui, não. Pegue meu filho, é sua”, disse Ronaldo emocionado.

Ronaldo e Hamilcar Júnior são amigos há 26 anos e decidiram apostar os caminhões antes do primeiro turno das eleições. Um é lulista e o outro bolsonarista, respectivamente.

“A aposta foi sem cartório, sem nada, porque no interior é desse jeito, não precisa de papel nem caneta. É na palavra mesmo. Muita gente duvidava, achava que era brincadeira porque a gente é amigo, mas nós fizemos um acordo. Decidimos que quem ganhasse vai receber ‘de boa’, sem zombamento. A gente é amigo. A política passa e a amizade fica”, disse Júnior.

Além do caminhão, Ronaldo também ganhou em outra posta nas eleições um cavalo, avaliado em R$ 50 mil.

Júnior falou que o amigo ordenou ao próprio filho que vendesse o cavalo e convertesse o dinheiro em cestas básicas, para serem doadas na cidade.

