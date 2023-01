Lula terá reunião com os governadores no dia 27 de janeiro

O ministro da Casa Civil, Rui Costa , disse nesta quarta-feira (4) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá realizar uma reunião com todos os governadores no dia 27 de janeiro, no Palácio do Planalto. Eles discutirão a retomada das relações institucionais federativas.

“Está marcada para o dia 27 a reunião com governadores, aqui no Palácio do Planalto […] A pauta é o retorno das relações federativas da União com os Estados e municípios, que ficou paralisada todos esses anos”, disse o ministro em entrevista a jornalistas no Planalto.

Segundo Costa, o objetivo de Lula é ter reuniões periódicas com os chefes dos estados e com representantes do fórum de prefeitos para “dar capilaridade às políticas de governo”. O ministro mencionou também que haverá reuniões com consórcios regionais.

O ministro disse ainda que o presidente pediu para que os governadores apresentem os projetos prioritários para cada área de políticas públicas, como saúde e educação.

“Queremos reuniões regulares ao longo do ano. Queremos estabelecer um fluxo de reuniões por temas […] A nossa sugestão vai ser que eles se reúnam antes e tragam uma proposta já discutida para não ter 27 opiniões em um dia”, disse Costa.

Reunião com ministros

O presidente Lula da Silva (PT) convocou a primeira reunião ministerial de seu governo que irá juntar, pela primeira vez, os seus 37 ministros para discutir ações para os próximos meses. O encontro está marcado para esta sexta (6) no período da manhã.

Lula tem como objetivo formular, junto de seus ministros, um pacote de medidas para os 100 primeiros dias de sua gestão, com enfoque nas áreas sociais e de infraestrutura.

