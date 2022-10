Lula terá que provar acusações “no palco adequado”, diz família de Neymar

O ex-presidente Lula (PT) deve ter novos problemas judiciais, mas não como os anteriores de corrupção e lavagem de dinheiro. A família de Neymar Jr. afirmou que o petista terá que provar “no palco adequado” as acusações feitas contra o jogador.

Lula, que disputa o segundo turno contra Jair Bolsonaro, não engoliu o apoio do craque da Seleção à reeleição do presidente e afirmou em entrevista que o motivo seria o perdão de dívida milionária com a Receita Federal.

“Acho que ele (Neymar) está com medo de que, se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do Imposto de Renda dele. Acho que é isso que ele está com medo de mim”, afirmou Lula.

Em nota oficial, a NR Sports, que administra a carreira de Neymar, disse repudiar “a afirmação falaciosa” feita de forma “leviana” por Lula. “Para encerrar definitivamente o assunto comunicamos que a informação é falsa. Os responsáveis deverão provar o contrário no palco adequado”, diz a nota.

A empresa, comandada pelo pai de Neymar, reitera também que “a questão foi encerrada durante o mandato do ex-Presidente Michel Temer, em 15/03/2017, conforme Julgamento em 2ª instância administrativa (Acórdão nº 2402-005.703, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – ‘CARF’).”

Os representantes do jogador ressaltam ainda não se esperar de um candidato a Presidência da Republica falas como essa em um momento importante que o país está vivendo. “Esperamos que o respeito se faça presente!”, conclui o documento.

O que irritou Lula

O ex-presidente Lula sentiu o peso do apoio de Neymar quando o jogador agradeceu a visita de Bolsonaro a seu instituto na baixada santista. Tanto que os apoiadores do petista tentaram minimizar o fato, afirmando que Neymar tinha sido apenas educado e não declarou voto no presidente.

Para acabar com qualquer tipo de dúvida, jogador publicou outro vídeo (abaixo).

Por Diário do Poder